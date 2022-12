Salernitana Milan: Nicola deve fare i conti con tanti assenti

Il 4 gennaio la Salernitana affornterà il Milan in campionato. In vista del match Nicola deve fare i conti con molti assenti

come ricordato da TMW mancheranno all’appello per infortunio, infatti, calciatori fondamentali come il centrocampista Maggiore ma soprattutto l’esterno destro Pasquale Mazzocchi che, in quella sfida storica, risultò migliore in campo per distacco giganteggiando a cospetto dei campioni rossoneri. Considerando che salterà la sfida anche lo squalificato Candreva, che Gyomber sta lavorando ancora a parte dopo l’infortunio di due mesi fa. Mancherà anche il portiere Luigi Sepe, tra gli artefici della salvezza e autore di un buon girone d’andata.