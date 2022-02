Salernitana Milan, nessun dubbio su Giroud: ballottaggio sulla trequarti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In vista della partita di domani sera Salernitana Milan, non ci sono dubbi sulla titolarità di Giroud, mentre sulla trequarti Pioli deve sciogliere l’ultimo nodo. Come racconta Gazzetta:

«Olivier Giroud è ancora alla ricerca del suo primo gol in trasferta: fa eccezione la doppietta nel derby in casa dell’Inter, per cui ha esultato la parte rossonera di San Siro. Lontano da Milano nessuna festa: ci riproverà domani sera, quando la Salernitana gli opporrà la peggior difesa del campionato. Sarà ancora il francese, dieci gol totali di cui sette in campionato, a guidare l’attacco del Milan. Alla fisicità in area Pioli abbina di nuovo la velocità di Leao e la fantasia di Brahim Diaz: per la terza maglia sulla trequarti Saelemaekers è favorito su Messias».