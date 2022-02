Salernitana Milan, il programma della squadra di Colantuono

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan torna in campo sabato, per affrontare la Salernitana, squadra rinforzata dopo gennaio e alla caccia di punti per la salvezza

Il Milan torna in campo sabato, per affrontare la Salernitana, squadra rinforzata dopo gennaio e alla caccia di punti per la salvezza.

Come comunicato sul sito ufficiale del club campano, la compagine di Colantuono si è ritrovata questa mattina al centro sportivo “Mary Rosy” per una sessione di allenamento mattutina, in preparazione alla partita contro il Milan.