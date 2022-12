Verso Salernitana-Milan, i dubbi di Pioli sull’undici titolare. Incertezze sui terzini, così come sulla composizione dell’attacco

Sciolto il dubbio sull’attacco, restano quelli sul resto della formazione che affronterà la Salernitana nella prima di campionato al rientro, come riportati da calciomercato.com.

Theo Hernandez potrebbe tornare titolare, così come Calabria, alla prima dopo l’infortunio. Sul destino di Leao sarà decisiva l’amichevole contro il PSV, così come la ricerca di una conferma per il centroavanti titolare tra De Ketelaere e Rebic.