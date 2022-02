Salernitana Milan, che occasione per Leao: sarà duello con Ribery

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rossonero ha condiviso un’analisi sui duelli che potrebbero essere decisivi in Salernitana Milan.

FRANCK RIBÉRY vs RAFAEL LEÃO

Leão ha appena festeggiato le 100 presenze in maglia rossonera e potrebbe segnare in tre match di fila per la prima volta con il Milan in tutte le competizioni. Rafa ha preso parte a otto gol in otto match ufficiali nel 2022 (cinque reti e tre assist); in più, per la prima volta è andato in doppia cifra con un Club in una singola stagione considerando tutte le competizioni (dieci gol nel 2021/22). Un fattore determinante il portoghese, che sta sbocciando e mostrando tutto l’enorme potenziale. Poche le somiglianze rispetto a Ribéry – dall’età alle caratteristiche, fino alla posizione in campo -, in comune l’estro e l’amore per i dribbling. L’ultimo gol in Serie A del francese è arrivato proprio contro il Milan nel marzo 2021, un dato da tenere in considerazione per il Diavolo.