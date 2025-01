Saelemaekers, l’ex Milan viene incensato così: «Può fare sei ruoli diversi, è un giocatore fortissimo»

Condividi via email

Saelemaekers è uno dei protagonisti della Roma di Ranieri, il belga è andato via dal Milan in prestito secco

Nel corso di ‘Fontana di Trevi’, trasmissione in onda su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato di Alexis Saelemaekers, attualmente in forza alla Roma, definendolo un giocatore fortissimo, forse un rimpianto per il Milan.

TREVISANI SU SAELEMAEKERS – «Può fare sei ruoli diversi, è un giocatore fortissimo. Nel calcio di oggi Saelemaekers è un calciatore estremamente duttile ed estremamente tecnico. Ha vinto lo Scudetto con il Milan, è andato in Champions League con il Bologna e sta portando la Roma ad essere una squadra degna di questo nome»