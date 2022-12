Saelemaekers: «Sto bene. Scudetto? Ora ogni partita è una finale»

Alexis Saelemaekers ha rilasciato qualche dichiarazione all’evento organizzato da Milan e Puma a Dubai. Le sue parole

Alexis Saelemaekers ha rilasciato qualche dichiarazione all’evento organizzato da Milan e Puma a Dubai. Le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

«Mi sento molto bene, è stato un periodo difficile per me quello dell’infortunio ma ora sono pronto. Io e la squadra siamo ottimisti per il campionato, abbiamo fatto un grande lavoro: crediamo allo scudetto, vivremo ogni partita come una finale.»