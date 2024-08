Saelemaekers terzino? Fonseca GIUSTIFICA così la sua scelta: «Ho deciso di metterlo lì per un MOTIVO». Le sue parole

Le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa nel post partita di Milan Torino. Di seguito le sue dichiarazioni sulla scelta relativa a Saelemaekers terzino sinistro.

FONSECA – «Io ho deciso di metterlo lì perchè i nostri terzini avevano spazio per attaccare. Abbiamo tante soluzioni lì, anche giovani di qualità. Theo non ha giocato dall’inizio perchè non era nella miglior condizione fisica»

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA POST MILAN-TORINO