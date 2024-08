Conferenza stampa Fonseca post Milan Torino: «Troppo passivi, serve progredire come squadra»

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Milan Torino. Ecco cosa ha detto l’allenatore

«Non faccio paragoni con altre stagioni. Siamo stati troppo passivi nel primo tempo, è stato un problema collettivo. Oggi è stato un problema evidente. Nel secondo tempo siamo migliorati, siamo stati più vicini alla porta. Abbiamo cose difensive da migliorare. Voglio una squadra più aggressività»

«Quando non abbiamo il possesso è normale che non si arrivi a tirare, io voglio che si recuperi subito la palla, altrimenti passiamo troppi minuti a difendere e non riusciamo ad essere pericolosi in attacco»

«Io non penso che dobbiamo aspettare molto per vincere, abbiamo qualità per farlo. Dobbiamo progredire come squadra e non vivere di momenti individuali»

«Io ho deciso di metterlo lì perchè i nostri terzini avevano spazio per attaccare. Abbiamo tante soluzioni lì, anche giovani di qualità. Theo non ha giocato dall’inizio perchè non era nella miglior condizione fisica»

«Siamo stati tutti più bravi nel secondo tempo. Quello che abbiamo sbagliato nel primo tempo è l’intensità. Non c’entra Loftus in quella posizione, non è un problema se facciamo le cose come dobbiamo fare»