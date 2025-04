Saelemaekers Milan, la richiesta alla Roma è alta! Se non dovesse essere riscattato, ecco il futuro. Segui gli aggiornamenti

Come riporta calciomercato.com, Alexis Saelemaekers e il Milan potrebbero ritrovarsi presto. La richiesta del club rossonero alla Roma per il riscatto del belga non si abbasserà da una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

La squadra della Capitale, al momento, non sembra intenzionata a pagare questo prezzo. Nel caso in cui l’esterno ritornasse a Milano, la dirigenza, questa volta, sembra intenzionata a tenerlo in rosa per la prossima stagione.