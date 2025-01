Saelemaekers Milan, rimpianto rossonero? La sentenza di Pastore e Trevisani

Saelemaekers è uno dei temi più caldi in casa Milan in questi giorni. Il belga è effettivamente un rimpianto rossonero?

Alexis Saelemakers è un rimpianto per il Milan? Giuseppe Pastore e Riccardo Trevisani, nel corso di ‘Fontana di Trevi’, rispondono così sul calciatore attualmente in prestito alla Roma:

TREVISANI – «Torniamo al discorso di un anno e mezzo fa, se ho uno così non lo do via per prendere Chukwueze. Mi tengo lui come alternativa a Pulisic e sono bello come il sole»

PASTORE – «Sicuramente il Milan si sta ponendo delle domande su Chukwueze e ha un giocatore così che è spendibile su tanti ruoli. Credo che Conceicao a Saelemaekers vorrà dargli almeno un’occhiata. Il Milan ha più bisogno di Saelemaekers di quanto ne abbia di Abraham»