Saelemaekers Milan, il PARADOSSO del belga: per Fonseca è un JOLLY, per la società un ESUBERO! Gli SCENARI per il suo futuro

Saelemaekers Milan, il PARADOSSO del belga: per Fonseca è un JOLLY, per la società un ESUBERO! Gli SCENARI per il futuro del giocatore

Calciomercato.com ha fatto il punto su Alexis Saelemaekers, rimasto in rossonero dopo il prestito dello scorso anno al Bologna: il belga è stato tra i più positivi nel precampionato ma non è escluso che venga ceduto dal mercato Milan entro la chiusura della finestra estiva.

Fonseca si è affidato subito a lui, prima nelle amichevoli estive dove ha brillato e poi per l’esordio in campionato, schierandolo addirittura come terzino contro il Torino. La sfida contro il Parma l’ha invece vista tutta dalla panchina. Al momento i rossoneri non hanno ricevuto offerte interessanti per il calciatore ma sarebbero aperti ad ascoltare eventuali interlocutori e non si opporrebbero affatto ad una sua cessione. Il tutto nonostante la stima che Fonseca ha del calciatore, che considera un jolly che può tornare utile in più occasioni.