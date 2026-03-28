Saelemaekers sul suo momento in rossonero: «Al Milan mi sento davvero a casa. Quando mi hanno offerto il rinnovo…»

Saelemaekers, intervistato dai microfoni di Nieuwsblad, ha parlato così del suo momento con la maglia rossonera: le sue parole

In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Nieuwsblad, Alexis Saelemaekers ha fatto il punto sulla sua stagione al Milan, segnata da un ritorno da protagonista dopo i prestiti che lo hanno visto maturare lontano da San Siro. Il belga ha ripercorso le tappe che lo hanno riportato alla corte di Massimiliano Allegri, sottolineando quanto le esperienze con Bologna e Roma siano state fondamentali per la sua evoluzione tattica e mentale. Ecco, di seguito, tutte le sue parole.

Sul suo momento e il ritorno al Milan: «Non posso lamentarmi. Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, dove sono maturato molto, era fondamentale per me diventare titolare fisso al Milan e ci sono riuscito. Sento la fiducia sia dell’allenatore che della società. Quando mi hanno offerto il prolungamento di contratto non ho esitato. È addirittura un contratto quinquennale fino al 2031, cosa non scontata nel calcio moderno. Mi sento davvero a casa al Milan».

Su De Winter: «Koni è un giocatore fantastico. È vero che ha avuto dei momenti di difficoltà con la nazionale, ma capita a tutti di tanto in tanto. Possiamo essere certi che darà il massimo anche con i Diavoli Rossi. È davvero forte».