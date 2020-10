Saelemaekers: «Era importante qualificarsi ai gironi. Posso giocare in diverse posizioni»

Il centrocampista rossonero Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dell’attuale momento al Milan

Alexis Saelemaekers ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sportmediaset. Queste le sue parole:

Sul momento – «E’ un momento difficile per noi perchè senza tifosi è brutto. Sono contento che abbiamo vinto e sono contento perchè i tifosi sono felici»

Sulla gara contro il Rio Ave – «E’ un risultato di tutto il lavoro che abbiamo fatto durante questo mese. La qualificazione in Europa League era un obiettivo molto importante per noi. Per un attaccante è importante fare gol e il mister mi chiede sempre di essere molto concreto. Ho fatto il mio primo gol in Europa League e sono contento di aiutare la squadra»

Sulla posizione in campo – «Posso giocare in diverse posizioni e penso che sia una buona opzione per il mister così quando lui ha un’emergenza, io posso fare al suo caso. Magari non rispecchia le mie caratteristiche una determinata posizione, ma posso ricoprirla»

Su Ibra – «Dopo la partita ci ha mandato un messaggio, lui è molto importante per questa squadra, è una leggenda, giocare senza di lui non è la stessa cosa».