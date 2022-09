Saelemaekers: «De Ketelaere è tranquillo, si è inserito bene»

Alexis Saelemaekers ha parlato anche dell’inserimento di Charles De Ketelaere all’interno del gruppo rossonero: le sue parole

Durante la conferenza stampa odierna, Saelemaekers ha parlato così di De Ketelaere:

«Charles lo vedo molto bene in squadra. E’ arrivato tranquillo e sereno, sicuro delle sue capacità. Io l’ho aiutato sulle cose extra campo che è una delle cose difficili per un giocatore che viene da fuori. Lui è un grande giocatore, sono sicuro che aiuterà la squadra in questa stagione».

