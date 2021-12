Saelemaekers a Milan Tv: «Siamo ancora in corsa per lo Scudetto»

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine della partita vinta per 4-2 contro l’Empoli: le sue parole

SULLA PARTITA – «Sono contento per la squadra, ci sono state tante critiche ed oggi abbiamo dimostrato che siamo ancora forti ed in corsa per lo Scudetto.»

DIMOSTRAZIONE DEL VALORE – «Abbiamo grandi giocatori che sanno come lavorare, le settimane scorse è stato più difficile ma oggi siamo tornati.»

SUI DRIBBLING – «Nella mia posizione è importante l’uno contro uno, sto provando a farlo di più. Se riesce è importante, lavoro ancora tanto per farlo meglio.»

SUI TIFOSI – «Sono incredibile, sembra di essere a San Siro anche fuori. Li ringrazio tanto per ciò che hanno fatto oggi.»