Saelemaekers a Milan Tv: «Abbiamo lavorato bene. Stasera cerco un gol»

Alexis Saelemaekers ha parlato a Milan Tv al nel prepartita del match contro la Roma. Le sue parole.

PARTITA – «Siamo pronti, abbiamo lavorato bene questa settimana ed oggi se facciamo quello che il mister ci ha chiesto possiamo prendere i tre punti.»

TANTI MINUTI – «Penso che il mio lavoro è essere pronto per giocare tutte le partite. Ora sono pronto per stasera.»

POCHI GOL – «So che non faccio sufficienti gol per il mio ruolo, sto lavorando su questo ed oggi proverò a fare un gol per aiutare la squadra.»