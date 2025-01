Sacchi stronca Theo Hernandez: «Come si può fare una diagonale simile? Non è sul pezzo, ma dopo quell’errore…». La critica

Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha criticato l’errore commesso da Theo Hernandez che ha permesso a Yildiz di segnare al Milan.

Questo il commento sul gol del vantaggio della Juve.

SACCHI SU THEO HERNANDEZ – «Ma come si può fare una diagonale simile? Significa non essere concentrati, non essere sul pezzo, non leggere lo sviluppo dell’azione. Però, dopo quell’errore, si è ripreso e questo testimonia carattere».