Sacchi: «Rangnick? Le sue squadre giocavano un buon calcio»

Intervistato da Sport Mediaset, Arrigo Sacchi ha parlato del possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan nella prossima stagione. Ecco le sue parole:

«Una volta dissi: il calcio è la cosa più importante delle cose non importanti. Qui muore gente. Stiamo lottando, ma in particolare lo stanno facendo i medici e gli infermieri. Stanno lottando con la morte. In un contesto de genere facciamo fatica a parlare di calcio. L’Italia ha un rifiuto al cambiamento. Per rinnovare è importante avere conoscenza, ti permette di avere innovazione e coraggio. Rangnick al Milan? Penso che sia un buon tecnico, ma personalmente non lo conosco. Le sue squadre giocavano un buon calcio».