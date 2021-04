Sacchi: «Pioli in carriera non era mai riuscito a fare una cosa»

Intervistato da Sport Mediaset, Arrigo Sacchi ha così parlato del momento vissuto dal Milan. Ecco le sue parole

«Conosco Pioli da tanto tempo, è un ragazzo d’oro. Nelle precedenti esperienze non era riuscito a dare un’identità precisa alle sue squadre, ora ci sta riuscendo. Anche grazie a Ibrahimovic? Un grande giocatore che gioca per e con la squadra. Un giocatore da solo non fa mai una squadra intera, il calcio è uno sport di collettivo, non bisogna trasformarlo in sport individuale».