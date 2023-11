Sacchi sulla lotta scudetto: «Milan? È un punto interrogativo. Sui giocatori stranieri…». Tutte le parole dell’ex allenatore

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Arrigo Sacchi torna a parlare dell’Inter e del Milan per quanto riguarda la lotta scudetto.

MILAN IN LOTTA PER LO SCUDETTO? – «Oggi è un punto interrogativo, hanno preso molti giocatori stranieri. Il nostro calcio ha sempre dato fastidio a chi è venuto da fuori, pochi, anche bravissimi, non hanno avuto difficoltà. Il nostro è un altro calcio, siamo un calcio di presuntuosi e di individualisti».