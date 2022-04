Sacchi: «La sconfitta nel derby inciderà nella lotta scudetto? Non credo»

Ecco le parole di Arrigo Sacchi in merito alla sconfitta del Milan nel derby di Coppa Italia e alla lotta scudetto

Arrigo Sacchi su La Gazzetta dello Sport analizza così Inter-Milan e le possibili ricadute sulla lotta scudetto. Ecco le sue parole:

«Se inciderà? Non credo. Il successo darà forza all’Inter, che però si era già ripresa dopo il periodo negativo. Non penso che la sconfitta possa influire sul morale del Milan: i rossoneri hanno il dovere di credere nelle loro qualità, nel loro spirito di sacrificio e nel loro entusiasmo. Sono giovani, e quando si è giovani le batoste si superano in fretta. L’importante, però, è che tornino a essere compatti e uniti».