Sacchi: «Il mio Milan primo club di tutti i tempi? Non l'ho detto io...»

Arrigo Sacchi è tornato a parlare del suo Milan: grande orgoglio per essere stato definito il miglior club di tutti i tempi

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del suo Milan:

«Per France Football e per l’Uefa siamo il primo club (di tutti i tempi, ndr), non l’ho detto io. Quando firmai al Milan, Berlusconi mi disse; “Dobbiamo essere campioni del mondo”. Siamo andati oltre il sogno. Ancelotti mi ha confessato di non aver capito la grandezza di quello che stavamo facendo. Se per questo, neanch’io».