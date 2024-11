Sacchi spiega: «Fonseca fa bene a lanciare Camarda per due motivi! Ora importante che la società gli stia vicino»

Le parole di Arrigo Sacchi intervistato da La Gazzetta dello Sport: la sua opinione riguardo la scelta di schierare dal primo Camarda

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha espresso la sua opinione riguardo la scelta di schierare dal primo Camarda in Cagliari Milan.

PAROLE – «Dico fin da adesso che Fonseca fa bene a lanciare Camarda, indipendentemente dal risultato che scaturirà. Fa bene principalmente per due motivi. Il primo: schierare un ragazzo, del quale si apprezzano le qualità e s’intuiscono i margini di miglioramento, è un messaggio al futuro. Il secondo: così facendo l’allenatore dimostra di avere pieno controllo del gruppo e di non farsi condizionare dai nomi. ’è una cosa che mi preme sottolineare. L’allenatore ha il diritto, e secondo me anche il dovere, di mostrare il proprio coraggio, come fa Fonseca inserendo Camarda tra i titolari. Però la società deve supportarlo. E’ fondamentale, in questo momento specifico, l’appoggio del club: l’allenatore deve sentirsi protetto e, soprattutto, deve avvertire la fiducia dell’ambiente».