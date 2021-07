Sacchi: «Donnarumma? Mi dispiace soprattutto per lui»

Su La Gazzetta Dello Sport Arrigo Sacchi parla del Milan e dell’inizio della nuova stagione agonistica di Serie A. Le sue parole

Su La Gazzetta Dello Sport Arrigo Sacchi parla del Milan e dell’inizio della nuova stagione agonistica di Serie A. Le sue parole:

MILAN – «Tutti dovrebbero fare così. Vincere facendo i debiti equivale a barare. Il Milan ha perso Donnarumma e mi dispiace, soprattutto per il ragazzo: la società lo ha fatto diventare grande, avrebbe dovuto mostrare più riconoscenza. Chi rincorre i soldi non arriva sempre alla felicità. Giroud ha giocato poco, può essere un rischio. Ma se non vuoi spendere montagne di soldi, devi sapere che qualche inconveniente può esserci. Dove non si arriva coi soldi, si può arrivare con le idee. Al Milan le hanno».