Sacchi: «Chi arriverà in finale al Mondiale giocherà una trentina di partite in quattro mesi…». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi ha commentato il calendario di Serie A ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

«Ci vogliono rose molto ampie e professionisti molto seri che conducano una vita corretta fuori dal campo. Non si può scherzare. Facendo un rapido calcolo un giocatore che arriva in finale al Mondiale gioca, approssimativamente, una trentina di partite in quattro mesi. E’ il caso di dirlo: ci vuole un fisico bestiale»