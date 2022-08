Sabatini su De Ketelaere: «Maldini e Massara in questi due anni non hanno sbagliato un colpo…». Le parole dell’ex ds della Salernitana

Walter Sabatini ha parlato del passaggio di De Ketelaere al Milan ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell’ex ds della Salernitana:

«Maldini e Massara in questi due anni non hanno sbagliato un colpo, valorizzando al massimo il patrimonio a disposizione del Milan, ereditando peraltro una situazione non facile da gestire. Se sono andati con questa ferocia su De Ketelaere, evidentemente credono molto nel calciatore».