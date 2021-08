Sandro Sabatini: «Ramsey Milan? No al prestito secco»

Sandro Sabatini fa il punto sul mercato del Milan, tra i vari obiettivi ci sarebbe anche Ramsey ma non in prestito secco

Caccia aperta al trequartista. I nomi che circolano sono sempre gli stessi: si va dal sogno Ziyech, passando per James Rodriguez, senza dimenticare Ramsey. A fare il punto della situazione, partendo proprio dall’ex Arsenal, è Sandro Sabatini: «E’ vero che c’è un interesse del Milan – ammette il giornalista, intervenuto negli studi di Sportmediaset – Il contratto da otto milioni sarebbe più morbido grazie al Decreto Crescita. Non può essere un prestito secco – prosegue Sabatini -, ci vorrebbe almeno un diritto con obbligo di riscatto, ecco perché la trattativa non può considerarsi facile».