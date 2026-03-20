Sabatini commenta così: «Leao? Bisogna concedergli di giocare con Fullkrug». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il dibattito intorno a Rafael Leão, l’esterno d’attacco portoghese dalla falcata inarrestabile e dal talento cristallino,continua a infiammare l’opinione pubblica sportiva. Durante l’ultima puntata del podcast “Cose Scomode”, il noto giornalista e opinionista Sandro Sabatini ha analizzato con la sua consueta schiettezza il rendimento del numero 10 del Diavolo, sollevando spunti di riflessione cruciali per il futuro del club.

PAROLE – «Io che critico Leao perchè non si esce dal campo in quel modo, non si fa quella scena, si corre e qui ha corso più Maignan per andare a consolarlo che Leao, devo dire che da qui alle prossime giornate a Leao la concessione di giocare con Fullkrug li nel mezzo glie la devi dare. Per me non è un grande giocatore Leao, Hojilund è meglio, Yildiz è meglio, Malen è meglio, Lautaro è meglio, però comunque questo ragazzo sennò lo perdi sia psicologicamente che tecnicamente, una partita con Fullkrug titolare fagliela fare»