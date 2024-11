Sabatini accusa: «Gestione di Leao non corretta: ora vale 50 milioni! Certo, negli ultimi mesi però...»

Intervenuto ai microfoni di Pressing, ecco le parole di Sandro Sabatini riguardo il caso Leao che si vive in casa Milan

PAROLE – «A me Leao piace, è un bel giocatore, ma negli ultimi mesi non sta facendo bene. Ha fatto un solo gol nelle ultime venti partite. Quando si dice che Fonseca sta facendo più il manager che l’allenatore, attenzione perchè con questa situazione Leao ora vale 50 milioni. Non è la gestione corretta»