Ruiu: «In Milan-Juve ci si gioca lo scudetto. Tonali? L’espulsione non c’era»

Cristiano Ruiu, noto giornalista sportivo rossonero, ha parlato del match di domani sera fra il Milan e la Juventus. Ecco le sue parole

Ruiu ha detto: «Dopo quasi 9 anni mi ricordo ancora quel 25 febbraio 2012. Il Gol di Muntari, che ha segnato la storia del calcio italiano e forse anche del calcio mondiale perché poi sono entrate in vigore la ‘Gol line technology’ e successivamente il VAR. Ma perché ricordare quella partita? Perché dopo 9 anni il Milan torna a giocare contro la Juventus per lo scudetto. I rossoneri sono primi e quindi legittimamente stanno lottando per lo scudetto. Questo è il legame più importante. Altra cosa importante è che la partita di domani non deve essere condizionata dall’arbitraggio. Ci sono Irrati come arbitro e Orsato come VAR. Inizio a sentire delle polemiche, di matrice nerazzurra, che il Milan sia favorito per i 10 rigori ricevuti a favore, che c’erano tutti. Poi ce ne sono stati anche 4 contro, di cui uno totalmente inventato e decisivo per il risultato finale contro la Roma. Poi, a Benevento è arrivato un errore clamoroso contro il Milan, cioè l’espulsione di Tonali. Il gioco pericoloso al massimo può portare al cartellino giallo, come aveva scelto inizialmente Pasqua. Poi, inspiegabilmente, Di Paolo lo ha richiamato al VAR e ha indotto l’arbitro all’errore. Questo errore priverà il Milan di Tonali contro la Juventus, assenza pesante perché mancano alternative. Speriamo che l’arbitraggio di Irrati di domani sia equo, imparziale. Il clima di questi giorni è disteso e sereno, e non come i giorni che precedettero quel Milan-Juventus del 25 febbraio 2012».