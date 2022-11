Roy Keane attacca la nazionale inglese: «I calciatori dovevano indossare la fascia One Love»

Roy Keane, ex attaccante, ha attaccato duramente la Nazionale inglese per non aver indossato la fascia One Love

Intervenuto a ITV, Roy Keane ha dichiarato:

«Penso che i giocatori avrebbero dovuto indossare la fascia per la prima partita, prendendosi la punizione qualsiasi essa fosse. Non è stato fatto ed è stato commesso un grosso errore da Inghilterra e Galles, avrebbero dovuto mantenere la loro posizione. Non importa la pressione dall’esterno, bisogna portare avanti le cose in cui credi. Indossare la fascia avrebbe portato a un’ammonizione ma avrebbe dato un grande messaggio».