Ronaldo risponde a Spadafora: «Ho rispettato tutti i protocolli»

Intervenuto in una diretta instagram, Cristiano Ronaldo ha così voluto rispondere al ministro dello sport italiano Vincenzo Spadafora. Ecco le parole del fuoriclasse della Juventus:

«Come vedete sto bene. Sono asintomatico e questa notte ho dormito bene. La quarantena la sto passando a casa, a Torino. La mia famiglia vive in un altro piano di casa e non abbiamo contatti. Quando stai bene di testa non hai problemi, non ho violato alcun protocollo. Chi afferma il contrario dice una bugia»