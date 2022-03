Ronaldo fa tremare l’Italia: tripletta, vittoria e sguardo ai playoff Mondiali

Cristiano Ronaldo fa tripletta al Tottenham e fa volare il suo Manchester United: trema anche l’Italia in vista dei Playoff per il Mondiale in Qatar

Cristiano Ronaldo fa tremare l’Italia con la sua tripletta. Il portoghese tornato in gran spolvero nella sfida contro il Tottenham.

La sua tripletta con il Manchester United ha steso la squadra di Conte e ora anche gli azzurri pensano ai Playoff per i Mondiali in Qatar. Prima c’è la Macedonia è vero, ma uno sguardo un po’ più in là è lecito darlo e con un Ronaldo così il Portogallo fa paura.