Clamoroso Romagnoli: trattativa con la Lazio arenata! Può restare al Milan, le ultime sul futuro del difensore

Per Romagnoli, in scadenza col Milan, è in atto una trattativa con la Lazio che rischia di arenarsi sulle commissioni da riconoscere agli agenti.

Sul giocatore, inoltre, si è aperto uno spiraglio per una permanenza nel club rossonero. La partita per il futuro del capitano del Diavolo è ancora tutta da giocare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.