Romagnoli punta l’Empoli: ma Pioli tranquillo anche con Kalulu. Le ultime sul recupero del capitano rossonero

Per l’Empoli, scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe recuperare Alessio Romagnoli e ricomporre così la coppia titolare al centro della difesa.

Il capitano di nuovo al suo posto e al fianco di Tomori. Dopo giorni di lavoro in palestra, ieri Romagnoli è tornato ad allenarsi sul campo, anche se a parte: la sensazione è che possa farcela per l’Empoli. Se non dal primo minuto, quantomeno in panchina. Ma Pioli resta tranquilli visto l’ottimo rendimento offerto da Kalulu.