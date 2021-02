Roma-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Roma-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A

Roma-Milan streaming: i rossoneri impegnati nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 28 febbraio alle ore 20:45. Dopo due sconfitte consecutive in campionato e un’opaca qualificazione agli ottavi di Europa League ottenuta contro lo Stella Rossa, adesso il Diavolo deve affrontare i giallorossi di Fonseca. Un match decisivo contro una diretta concorrente per uno slot Champions: sono 5 i punti di distanza tra le due compagini. Difendersi dagli attacchi e provare a puntare l’Inter prima: sarà questo l’unico imperativo nella testa di Romagnoli e compagni. Per concretizzarlo è però necessaria un’inversione di rotta per quanto riguarda la qualità delle prestazioni.

Roma-Milan, streaming e diretta tv

Roma-Milan è in programma domenica 28 febbraio 2021 alle ore 20:45. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Roma-Milan, ultime e probabili formazioni

ROMA – 3-4-2-1 per gli uomini di Fonseca. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno degli indisponibili Kumbulla, Smalling, Reynolds, Ibanez e Zaniolo. In dubbio anche Dzeko, uscito malconcio durante il match di Europa League contro il Braga. In difesa, a protezione di Pau Lopez, agiranno Mancini, Cristante e Fazio. Nel cuore della mediana spazio a Villar e Veretout, mentre sulle fasce ci saranno Karsdorp e Spinazzola. Davanti Mayoral verrà supportato da Mkhitaryan e Pellegrini.

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Il tecnico rossonero si affiderà ai titolarissimi per l’occasione. Dunque difesa composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali al fianco di Kessie, mentre sulla trequarti dovremmo vedere Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Davanti Zlatan Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONI ROMA (3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Fazio, Cristante; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All.: Fonseca.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Roma-Milan, i precedenti con Guida

Arbitro Roma-Milan: l’AIA ha assegnato a Marco Guida il compito di arbitrare il big match di domenica prossima allo stadio Olimpico tra Milan e Roma. A coadiuvare il fischietto campano ci saranno Bindoni e Longo, quarto uomo Piccinini mentre al VAR saranno posti Irrati e Cecconi.

BILANCIO – Sono 28 le gare diretta da Guida con in campo i rossoneri: 11 i successi del Milan, 9 i pareggi e 8 le sconfitte. Sullo stesso equilibrio viaggia anche il bilancio dell’arbitro di Pompei con la Roma: 9 successi giallorossi, 6 pareggi e altrettante sconfitte nei 21 precedenti.