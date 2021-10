Roma Milan: il bilancio con i rossoneri di Maresca

Roma Milan: torna Maresca il fischietto più dubbioso della Serie A. Ecco il bilancio con i rossoneri e quel precedente proprio contro la Roma…

Domenica sera all’Olimpico il big match Roma Milan sarà arbitrato da Maresca. Un fischietto particolare, che in questi anni ha sempre lasciato il segno quando ha diretto le sfide dei rossoneri. Innanzitutto, il bilancio con il diavolo vede dieci incontri: cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Ma scendiamo nel dettaglio di un paio di situazioni (ce ne sono molte di più in realtà).

Maresca si è reso protagonista lo scorso aprile della clamorosa espulsione di Zlatan Ibrahimovic contro il Parma. Il fischietto di Napoli fraintese le parole di Ibra dicendo di aver sentito offese sul suo conto, ma nei video e negli audio non c’è traccia di ciò. Inoltre, c’è un precedente con la Roma all’Olimpico che riguarda il 2019: 1-1, Suso entra in area e viene steso nettamente da Kolarov, lui non assegna il rigore e lascia proseguire; Sempre in quella gara, non diede il secondo giallo a Pellegrini nel finale.