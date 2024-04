Roma Milan: Pioli punta anche sull’incisività di Theo Hernandez, il francese vuole ribaltare la statistica

In vista di Roma Milan i rossoneri sono chiamati a ribaltare il risultato di San Siro. In tal senso Theo Hernandez può essere un fattore

Conta solo vincere. In vista di Roma Milan i rossoneri sono chiamati a ribaltare il risultato di San Siro che ha visto i giallorossi imporsi per 0-1. In tal senso per il match di stasera Pioli punta anche su Theo Hernandez che punta a ribaltare una statistica dell’andata:

come riportato da Calciomercato.com ci sono stati sia la precisione dei passaggi, ma soprattutto la poca propensione alla giocata con meno passaggi lunghi tentati (solo 1 contro i 6 del match di campionato) meno duelli tentati (a prescindere dall’esito 8 contro 5) e di conseguenza meno occasioni create. Tre statistiche che testimoniano come Theo abbia giocato con il freno a mano tirato e che, questa sera all’Olimpico dovranno essere migliori.