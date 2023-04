Roma, altri guai in vista del Milan: non solo Dybala, si fa male un altro big. Ecco le sue condizioni verso il big match

Piove sul bagnato in casa Roma. I giallorossi, impegnati sul campo del Feyenoord in Europa League, hanno perso un altro big per infortunio dopo Paulo Dybala.

Anche Tammy Abraham è uscito dal campo dolorante, per un problema alla spalla destra. Da valutare le sue condizioni in vista della partita contro il Milan del 29 aprile.