Roma non ha dubbi su Ibrahimovic: «È l’uomo giusto per il FUTURO. Conosce il club più di tutti». Le dichiarazioni dell’ex portiere

L’ex portiere del Milan Flavio Roma ha parlato a SkySport per parlare di Ibrahimovic.

SU IBRAHIMOVIC – «Qualcuno ne parla in maniera negativa ma non sono d’accordo, vuole sempre stimolare il prossimo. La rissa con Oniyewu? Un fulmine a ciel sereno: eravamo al campo esterno di Milanello, dopo le prime scaramucce passarono ai fatti abbracciandosi non certo in modo affettuoso. Non riuscimmo a dividerli neanche in dieci. Per il futuro è l’uomo giusto, sta facendo esperienza ma conosce il club più di tutti avendo anche giocato con tanti ragazzi. È una persona intelligente, non il personaggio di cui si parla».