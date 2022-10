Robustellini: «Derby? Vincerlo è stata un’emozione unica»

Chiara Robustellini, giocatrice dell’Inter Women, ha parlato ai canali ufficiali del club nel post partita di Inter Milan Femminile

Chiara Robustellini, giocatrice dell’Inter Women, ha parlato ai canali ufficiali del club nel post partita di Inter Milan Femminile:

«Vincere questo derby è stata un’emozione unica, abbiamo giocato da squadra e fatto una grandissima partita. All’inizio ero emozionata, poi ho liberato la mente e ho pensato a divertirmi e sono contenta per come è andato il match. Contro il Sassuolo non sarà facile, già da domani lavoreremo duro per preparare al meglio la prossima sfida».