Robinho: «Ibra mi diceva che è stato lui a convincere il Milan a prendermi»

Robinho svela alcuni retroscena di quando indossava la maglia del Milan, toccando l’argomento Zlatan Ibrahimovic

Robinho, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Marca sul momento in cui indossava la maglia rossonera, esaltando l’argomento Zlatan Ibrahimovic.

«Ibrahimovic diceva sempre che era stato lui a convincere il Milan ad acquistarmi. ‘Sei qui grazie a me’. È arrogante? Sì, ma in buona fede. È solo tanta fiducia in se stesso e nel suo talento. Per me, è tutto quello che un attaccante deve essere: un vincente e uno showman. Beckham? Stava sempre con i brasiliani, era uno di noi. Gli spagnoli erano gelosi perché parlava più portoghese che spagnolo».