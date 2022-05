Rkomi: «Scudetto eccezionale, sono orgoglioso dei ragazzi»

Rkomi, famoso cantante di fede rossonera, ha elogiato la vittoria dello scudetto da parte degli uomini di Stefano Pioli

Ospite di Milan Tv, Rkomi, noto cantante, ha dichiarato:

«Da grande fan del Milan sono felicissimo ed emozionato per questo Scudetto. Sono giovane ma grazie a mio fratello ho seguito il Milan da sempre, sono passati tanti anni dopo questo urlo che avevamo in gola. Nonostante io venga dall’hip-hop questo Milan ha qualcosa di rock, ha dell’imponenza. Se penso ad una cosa che possa legare il tutto penso a Calabria. È partito da zero, un po’ come tutti per carità. Lo trovo molto emblematico».