Ritiro Milan 2024/25, UFFICIALE il programma: l’ANNUNCIO del club tra raduno, allenamenti e amichevoli estive

Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato quale sarà il programma relativo al ritiro estivo in vista della stagione 2024/25. Di seguito la nota con tutti i dettagli, a partire dalla data del raduno a Milanello, fino agli allenamenti e alle amichevoli estive.

LA NOTA – I rossoneri torneranno a Milanello lunedì 8 luglio per il raduno sotto la guida del nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Sarà un gruppo che vedrà i membri della prima squadra, non ancora impegnati con le rispettive nazionali, lavorare a fianco dei giocatori che comporranno il Milan Futuro di Daniele Bonera, la squadra che parteciperà alla prossima Serie C e che esordirà ufficialmente ad agosto nella Coppa Italia di Serie C.

Per i rossoneri di Fonseca, invece, prevista un’amichevole in Austria contro il Rapid Vienna prima del volo per gli Stati Uniti e la partecipazione al Soccer Champions Tour con tre amichevoli di cui una in questo mese di luglio.