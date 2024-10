Rinvio Bologna Milan, il sindaco Lepore spiega la decisione: «Dopo l’alluvione nel quartiere dove si trova lo stadio ci sono queste intense attività»

Rinvio Bologna Milan, il sindaco Lepore spiega i motivi della decisione presa per la partita che era in programma sabato alle 18. Il comunicato

Lepore, sindaco di Bologna, attraverso il proprio profilo Facebook istituzionale ha comunicato il motivo della decisione del rinvio della partita col Milan che era in programma sabato allo 18.

LE PAROLE – Sabato 26 ottobre non si giocherà Bologna-Milan allo Stadio Dall’Ara.

Questo pomeriggio ho firmato un’ordinanza con cui ordino di sospendere la partita di calcio in programma.

A seguito dell’alluvione che ha interessato il Comune di Bologna dal 19 ottobre in alcune zone della città, in particolare nel quartiere Porto-Saragozza dove si trova lo stadio, sono in corso intense attività di ripristino della situazione nelle aree pubbliche e nelle proprietà private.