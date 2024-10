Rinvio Bologna Milan, Saputo ha fermato la Lega e i rossoneri con una telefonata: cosa è successo durante l’assemblea di venerdì

Saputo ha avuto un ruolo fondamentale nel rinvio di Bologna Milan, partita che si sarebbe dovuta giocare ieri alle 18 ma che è stata appunto rinviata a causa dei problemi legati all’alluvione che ha colpito Bologna. In base a quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il patron del club rossoblù venerdì intorno alle 13 ha chiamato Fenucci, impegnato nell’Assemblea di Lega Serie A, dicendogli che per rispetto della situazione e della gente la gara non si sarebbe dovuta giocare in nessun altro stadio. Anche a costo di perdere 0-3 a tavolino.

Questa presa di posizione così forte di Saputo ha sorpreso sia la Lega stessa che il Milan, visto che stavano cercando uno stadio dove giocare il match a porte chiuse, confidando di riuscire a convincere il Bologna in questo senso. Fenucci, che foon a quel momento aveva cercato di far capire, diplomaticamente, le difficoltà per l’organizzazione di una trasferta, ha poi seguito la linea del suo patron. Il Bologna, come hanno spiegato i legali della Lega, non era obbligato ad accettare di giocare in un altro stadio.