Rinnovo Theo Hernandez, QUESTO SCENARIO fa preoccupare i TIFOSI DEL MILAN: cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Theo Hernandez sta vivendo un inizio di stagione davvero complicato con la maglia del Milan. Il terzino francese, infatti, si è fatto trovare in condizioni ben più basse rispetto agli standard attuali.

I tifosi rossoneri, però, sono soprattutto preoccupati per un aspetto. L’ex Real Madrid ha il contratto in scadenza nel 2026 e, fino ad ora, non sono stati fissati degli appuntamenti con la società per questo mese. Theo, per rinnovare, vorrebbe comunque una cifra simile a quella percepita da Leao.