Rinnovo Theo Hernandez, l’ANEDDOTO ha dell’incredibile! C’entra il fratello Lucas, messaggio al Milan

Rinnovo Theo Hernandez, l’aneddoto ha dell’incredibile: il francese chiede 8 milioni di euro d’ingaggio prendendo spunto dal fratello

Importante retroscena svelato da Tuttosport sulla trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan. Il terzino francese, che attualmente guadagna 4.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, ed è in scadenza nel 2026, ha chiesto 8 milioni per prolungare il contratto coi rossoneri.

La richiesta non è casuale e prende spunto dai 13 milioni percepiti dal fratello Lucas al PSG: il Bayern Monaco, fortemente interessato al ragazzo, sarebbe disposto ad offrire anche una cifra più alta di quella chiesta da Theo al Milan. Palla ai rossoneri.