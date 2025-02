Rinnovo Theo Hernandez, l’indiscrezione spiazza tutti! Futuro segnato, un aspetto lo testimonia con certezza

Rinnovo Theo Hernandez, parti fermi per quanto riguarda il prolungamento del terzino francese: i rossoneri lo avevano ceduto al Como

Importante aggiornamento fornito da Matteo Moretto sul calciomercato Milan alla voce rinnovi.

Non parlo del possibile rinnovo di Theo con il Milan dalla primavera del 2024, quando spiegai che le parti non erano affatto vicine. E’ passato del tempo e la questione non è cambiata molto, anzi. Il Milan aveva ceduto Theo a gennaio al Como per quasi 50 milioni. Il ragazzo non ha voluto nemmeno ascoltare la proposta del Como, ma il punto importante da sottolineare è che il Milan lo aveva ceduto, dimostrando che non credeva molto nel rinnovo del terzino.